Отделения Почты России изменят график работы в связи с 23 февраля

Фото: АО «Почта России»

22 февраля дальневосточные почтовые отделения закроются на час раньше.

23 февраля станет выходным днем для всех почтовых отделений.

24 февраля отделения Почты России будут работать по обычному графику.

Уточнить актуальный график работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства: http://onelink.to/a3jqkr.

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