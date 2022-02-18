В Приморье разыскивают 16-летнего парня в куртке Puma

Фото: primpoisk25

В приморском Большом Камне пропал 16-летний подросток. По предварительной информации, школьник Данил Донской может находиться в Фокино. Юноша 8 февраля ушел из дома по улице Адмирала Макарова, с тех пор никто не знает, где он. Родители и друзья Данила ищут его по всему краю, сообщили в организации "ПримПоиск".

Приметы: рост около 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмные, стрижка короткая. Был одет: черная куртка с белой надписью Puma, белые кроссовки. Всем, кто может сообщить что-то о местонахождении парня, просьба: сообщить 8 (42335) 5-36-68 – МО МВД России «Большекаменский» или 102 – полиция.

8 914 721 22 32, 8 902 556 88 02 – номера волонтеров. Можно также отправить письмо на электронную почту организации primpoisk25@gmail.com .

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