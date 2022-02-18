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18 февраля 2022 5:36

Вышла из СИЗО и травмировала конвоира. В Приморье преступница отомстила несговорчивым стражам порядка

Во время следственных действий жительница Уссурийска решила отыграться на сотруднице полиции
Марк КАПУСТИН
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Во время следственных действий жительница Приморья травмировала полицейского

Во время следственных действий жительница Приморья травмировала полицейского

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обвиняемая в тяжком преступлении уроженка Уссурийска во время следственных действий повела себя неадекватно и травмировала женщину-конвоира. Причиной послужил отказ полицейских забрать личные вещи с места преступления.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», 46-летняя подозреваемая в причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом находилась в СИЗО, откуда ее повезли на следственные действия.

Само преступление произошло ранее в ее квартире, где она во время пьяной ссоры расправилась со своим сожителем. Полицейские-конвоиры привезли женщину на место происшествия для проверки показаний.

Однако дальше события стали развиваться непредсказуемым образом. Задержанная захотела забрать из квартиры свои личные вещи, чтобы пользоваться ими в СИЗО. Полицейские ответили отказом, так как это запрещено.

Тогда злоумышленница заявила, что упадет и больше не двинется с места, что она тут же и сделала. Так как она была пристегнута наручниками к женщине-конвоиру, последняя не ожидала такого и рухнула вместе с арестованной на пол. При падении старший сержант полиции получила травму и обратилась за медицинской помощью.

Медики зафиксировали у пострадавшей повреждении шейного отдела позвоночника и оказали необходимую помощь, а виновницу происшествия снова доставили в СИЗО.

Сейчас помимо уже совершенного ранее преступления жительнице Уссурийска грозит еще и срок за применение насилия в отношении сотрудника полиции.

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