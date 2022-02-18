Таксист-олигарх на Lexus во Владивостоке подрался с другим водителем

Фото: принтскрин видео, otvprim.ru
Во Владивостоке водитель, который таксует, как сообщили очевидцы, на Lexus, подрался с мужчиной. Конфликт произошел на повороте, напротив здания ВГУЭС на Заре.
Таксист взял маленький радиус поворота, мужчина посигналил ему - но в ответ тот вылетел с кулаками, пишет сетевое издание otvprim.ru. Жители в соцсети бурно обсуждают ситуацию:
- Хоть бы разняли;
- Наклейку прилепили, вот и "Лексус!";
- Чуть дальше таксист пожаловался полиции, и они двинулись в эту сторону, - написали жители в комментариях.
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