Мировой рекордсмен из Египта приедет во Владивосток 22 февраля для участия в подледных играх

Фото: icedivegames

Во Владивостоке состоится ожидамое многими событие - международные подледные игры. Дайверы погрузятся в морскую воду при температуре в -2 градуса. Игры пройдут в несколько этапов - есть уровень и для новичков.

Мероприятие запланировано на 22 и 23 февраля 2022 года (Начало - в 11:00), все пройдет на территории яхт-клуба "Семь Футов" на Лейтенанта Шмидта, 17. Количество гостей не ограничено. Более того, трансляцию соревнований из-под воды покажут на большом экране. Зрители смогут наблюдать.

Участникам необходимо пройти подо льдом, ориентируясь только по компасу, за максимально короткое время. Спортсмен должен обозначить верное прохождение путем подергивания за буй. Температура морской воды -2* (почти как в Заполярье). Видимость подо льдом, из-за мутной воды, только в пределах вытянутой руки.

Специально приглашенный гость, неоднократный участник соревнований и амбассадор игр - Ахмед Габр (Египет) - обладатель мирового рекорда по погружению на 332 метра.

В программу мероприятия входят погружения в категориях "Лига для начинающих" и "Профессиональная лига", знакомство, фотосессия с талисманом игр, фотозоны, мастер-классы (уже в теплом помещении), детская анимация. Паб "Старый капитан" накормит всех гостей горячими обедами.

Соревнования поделены на два этапа - "Створ" и "Звезда". В первом нужно пройти подо льдом, ориентируясь по компасу и попасть в нужный створ ворот. Во втором этапе (для новичков) дайверы пройдут по серии майн (проруби во льду). Маршрут - три отрезка по 80 метров.

Участники, занявшие призовые места в личном зачете, награждаются медалями, грамотами и денежным призом, раздельно среди мужчин и женщин. Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками и грамотами

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