Из-за свинского поведения зрителей в кинотеатре в Приморье пришлось остановить показ

Принтскрин видео с камер наблюдения. Фото: atypical_dalnegorsk // @boadzhus

В кинотеатре Дальнегорска пришлось остановить киносеанс. Причина - свинское отношение людей к месту общего досуга. Группа из пяти приморцев набрала пива, хамила и оскорбляла сотрудников кинозала - повезло, что больше на этот сеанс почти никто не пришел.

Об этом кинотеатр сообщил на своей странице в Инстаграм. Сотрудники попросили компанию оставить бутылки с алкоголем, но посыпались угрозы. В кинотеатре поделились деталями истории:

- Бывают особенные экземпляры, которые продолжают свою вечеринку в кинотеатре, устраивают свинарник, разливают пиво, хамят и оскорбляют сотрудников кинотеатра, угрожают! Все было бы ничего, если бы эти взрослые люди просто посмотрели кино, но их несколько раз предупредили: если они будут выпивать, сеанс остановится. Но ребята, наверное, не думали что они под пристальным вниманием, и решили расслабиться! Их вежливо попросили отдать бутылки, но самые дерзкие решили вступить в перепалку и посыпались угрозы последнего дня работы, после чего было принято решение остановить сеанс и отправить людей домой!

Приморцы в комментариях сочувствуют сотрудникам. Они считают, что угрожать прокуратурой за свое же плохое поведение - вершина хамства:

- И это люди?!

- Это же надо найти такое хамло!

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