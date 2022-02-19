В Приморье живодер пытался сжечь собаку в ее будке

В Приморье живодер поджег собачью будку, стоявшую под окнами дома Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Жительница Находки едва не лишилась квартиры из-за поджога собачьей будки, стоявшей под ее окнами. Женщина подкармливала дворового пса, что не нравилось одному из жильцов. Пожар случился ночью, когда хозяйка квартиры уже спала.

«Комсомольской правде – Владивосток» стало известно, что с заявлением о поджоге в полицию Находки обратилась 54-летняя жительница дома на Тимирязева. Она рассказала, что ночью неизвестный поджег собачью будку, стоявшую у нее под окнами.

По словам женщины, в ней проживал пес, который был любимчиком двора и многие его подкармливали. Но это не нравилось лишь одному жильцу, он жаловался на постоянный лай.

Когда хозяйка квартиры на первом этаже вступала с ним в перепалку и защищала собаку, мужчина грозился избавиться от животного. Он говорил, что пес мешает ему спать, и вообще будка во дворе не нужна. Женщина не придавала значения его угрозам, поэтому их склоки заканчивались обычным игнорированием друг друга. Но в злополучную ночь события приняли криминальный поворот.

Неизвестный живодер облил будку горючей жидкостью, поджег ее и скрылся. Собака успела выбежать и не пострадала, но огонь распространился на пластиковое окно. Женщина вовремя проснулась и смогла потушить пламя, не дав ему перекинуться внутрь квартиры.

Однако огонь повредил фасад, а окно уже не подлежит восстановлению. Пострадавшая обратилась в полицию и предположила, что поджог дело рук недовольного собакой соседа. Женщина оценила причиненный ущерб в 40 тысяч рублей.

Она указала квартиру предполагаемого пиромана, а стражи порядка приступили к проверке. Личность поджигателя устанавливается. За порчу чужого имущества злоумышленнику грозит штраф или принудительные работы до двух лет.

Стоит отметить, что совсем недавно неизвестные подожгли будки бездомных собак на Калинина во Владивостоке. Животные смогли убежать. Окна балконов на первом этаже, к счастью, не загорелись, но оказались в копоти.

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