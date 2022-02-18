Всего метр с кепкой: по всему Приморью во второй раз ищут 13-летнего Мишу

Фото: primpoisk25

В приморском Артеме пропал 13-летний подросток Михаил Брагинец. Накануне, 17 февраля, школьник вышел из дома в районе 16:30 - с тех пор его не видели. Дом Миши расположен на Сучанского.

- Приметы: рост - 156 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые. Был одет: черная куртка ниже колен с капюшоном, темно-синие джинсы, черные кроссовки, черная шапка с красными полосками, - сообщили в организации "ПримПоиск".

В комментариях отмечают, что это не первый раз, когда подросток уходит из дома. В прошлый раз его нашли в компьютерном клубе - теперь приморцы советуют искать там же.

Если вы что-либо знаете о местоположении подростка, просьба - позвонить по телефонам: 8 (42337) 4-72-47, 4-72-01 – ОМВД России по г. Артему или 102 – полиция 8 908 987 39 19, 8 902 505 17 56 – волонтеры. Организации можно также написать на почту primpoisk25@gmail.com.

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