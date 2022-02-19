«Я тебя изнасилую»: таксист в Приморье стал жертвой буллинга со стороны коллеги

В Приморье таксист получает угрозы от коллеги из-за большой клиентской базы Фото: Иван МАКЕЕВ

Постоянные угрозы расправы и унижения стали неотъемлемой частью жизни водителя такси из Уссурийска. Поводом для травли со стороны коллеги стала зависть и наличие широкой базы клиентов. Попавший в «прицел» недоброжелателя уроженец Узбекистана обратился за помощью в полицию.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», мужчина, уже длительное время работающий таксистом в Уссурийске, пожаловался стражам порядка на систематические угрозы. Он рассказал, что приехал на заработки и добросовестно выполнял заявки клиентов, работая без выходных.

Это вызвало недовольство у его коллеги по цеху, которому не понравилась такая активность конкурента. Сначала мужчина просто просил его «работать поменьше», так как он якобы отбирает у него клиентов. Однако затем агрессор перешел к более активным действиям.

Сначала злоумышленник попытался проколоть шины на машине трудолюбивого таксиста, а затем стал писать ему послания с угрозами. По словам уставшего от нападок приезжего из Узбекистана, от подобных сообщении он постоянно находится в стрессе.

Злобный коллега в своих сообщениях угрожал таксисту изнасилованием, физической расправой и инвалидностью, сопровождая все это оскорблениями и нецензурной бранью. Устав от постоянных нападок, извозчик решил пожаловаться на него полицейским.

Он распечатал все поступавшие угрозы и передал их вместе с заявлением стражам порядка. Мужчина попросил привлечь их автора к ответственности и оградить его от нападок с его стороны. Сотрудники полиции приступили к проверке по факту обращения таксиста. За угрозы убийством и изнасилованием подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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