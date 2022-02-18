Срочно отгоните оттуда авто: мародеры во Владивостоке продолжают нападать на машины

Схема простая - вандалы разбивают стекла и скрываются. Фото: Екатерина ИГОНИНА

История с вандалами, крушащими автомобили по неустановленной причине, получила продолжение. Как писала "Комсомольская правда - Владивосток", в районе Гульбиновича, 18, пострадали 4 автомобиля.

Очевидцы рассказали редакции, что насчитали уже 12 испорченных машин. Работают злодеи по примерно одинаковой схеме: разбивают стекло, пытаются достать ценные вещи, скрываются. Однако по некоторым автомобилям можно сделать вывод, что они разбиты просто так - ради забавы.

Практически из всех автомобилей "стащили" страховку - жильцы не понимают, зачем это сделано. Известно, что с двумя машинами "поработали" у Гульбиновича, 6. Правоохранительным органам предстоит узнать мотивы виновников. По словам очевидцев, подозревается выходец из Центральной Азии.

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