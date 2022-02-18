Энергетики ДРСК приступили к выполнению ремонтной программы 2022 года

Специалисты уже начали чистку просек охранных зон линий электропередачи всех классов напряжения. Архив «КП» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Компания АО «ДРСК» (входит в Группу РусГидро) начала реализацию ремонтной программы 2022 года. В этом году на текущий и капитальный ремонт энергообъектов в Амурской области, Приморском, Хабаровским крае, на юге Якутии и ЕАО будет направлено порядка полутора миллиардов рублей. В сравнении с предыдущим годом объем финансирования ремонтной программы увеличился на 8,6%.

Энергетики ДРСК уже приступили к чистке просек охранных зон линий электропередачи всех классов напряжения. В этом году будет расчищено более двух тысяч гектаров в охранных зонах линий 110 кВ, это на 16% больше годового плана прошлого года.

Следует отметить, что в 2021 году планы ДРСК по ремонтной кампании были выполнены в полном объеме.

В 2021 году в рамках реализации программы ремонтов специалисты пяти филиалов АО «ДРСК» отремонтировали почти 3000 километров воздушных линий электропередачи различного класса напряжения, 589 трансформаторных подстанций. В соответствии с намеченными планами специалисты ДРСК завершили капитальный ремонт 16 единиц силовых трансформаторов подстанций 35-110 кВ. За 2021 год было заменено 5740 железобетонных опор.

Физические объемы работ по всем ключевым позициям выросли относительно уровня 2020 года. В рамках мероприятий по чистке просек охранных зон линий электропередачи за 2021 год было расчищено 4692 гектаров, что составляет 102,6 процентов от годового плана.

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