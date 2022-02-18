«Свадебное платье за спасибо». Мошенница обманула портниху в столице Приморья

Мошенница обманула портниху из Владивосток при заказе свадебного платья Фото: Олег АДАМОВИЧ

Занимающаяся пошивом свадебных платьев в своей мастерской во Владивостоке портниха стала жертвой аферы. Женщина изготовила дорогой праздничный наряд, но вместо денег ей просто сказали «спасибо».

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что объявления о пошиве свадебных платьев жительница Владивостока регулярно публиковала в интернете. Однажды ей позвонила очередная клиента и сделала заказ. Когда они обсудили необходимые детали, покупательница выдвинула одно условие.

Она сообщила, что деньги отдаст лично при встрече, только когда работа будет закончена. Примерять наряд во время процесса клиентка не сможет из-за отсутствия свободного времени.

Когда платье было готово, портниха уведомила об этом покупательницу и они назначили время встречи. В условленный час заказчица позвонила и стала говорить, что не сможет подъехать.

Во время беседы она убедила мастерицу оплатить доставку курьером и выслать ей чек. Сразу после получения наряда женщина обещала перевести ей сразу всю сумму заказа и остальные расходы.

Поверив собеседнице, портниха выполнила ею просьбу и оформила доставку, выслав клиентке свои реквизиты и сумму для оплаты. Когда платье дошло до адресата, пострадавшей вместо денег пришло лишь сообщение со словом «спасибо!». Больше на связь с ней никто не выходил, а телефон обманщицы оказался недоступен.

Горожанка поняла, что стала жертвой мошенничества, поэтому обратилась в полицию. Она описала ситуацию и сообщила номер аферистки. По ее словам, причиненный ею ущерб превысил 40 тысяч рублей.

Стражи порядка опросили пострадавшую и приступили к проверке. Сейчас полицейские ищут хитрую клиентку.

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