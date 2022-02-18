В центре Владивостока перекроют движение

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В субботу, 19 февраля, специалисты ограничат движение по центру города. Такие меры связаны с аварийными работами на сетях бытовой канализации. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сообщается, что ограничения введутся с 09:00 часов до 20:00 часов включительно. Рабочие установят ограничительные знаки и ограждения на Корабельной набережной, в районе пересечения с Семеновской.

Ремонтные работы, кстати, будет проводить Примводоканал. Автомобилистов на время изменения схемы движения просят с понимание отнестись к временным неудобствам, а так же пользоваться альтернативным проездом.

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