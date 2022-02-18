Несовершеннолетняя девочка погибла в результате ночного ДТП в Приморье

Фото: instagram.com/gibdd_pogranichnyy/

Полиция Приморья проводит проверку по факту автоаварии со смертельным исходом, которая произошла в Пограничном округе. В ДТП погибла девочка-подросток, находившаяся на заднем сиденье автомобиля. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Трагедия произошла в районе 62 километра трассы Уссурийск – Пограничный – Госграница. Легковой автомобиль двигался со стороны села Сергеевка в сторону Уссурийска. В какой-то момент водитель не справился с управлением транспорта, и машина вылетела с трассы прямо на леерное ограждение.

За рулем Toyota Allion находился 26-летний парень. В пресс-службе местной ГИБДД сообщили, что стаж вождения рулевого составляет восемь лет. Медицинское освидетельствование показало, что алкоголя в крови мужчины не обнаружено.

Помимо водителя в салоне авто находилась пассажирка – 15-летняя девочка. Подросток сидел сзади, ремнями безопасности не пристегивался.

По словам виновника ДТП, с девочкой их связывали приятельские отношения.

По факту ДТП со смертельным исходом полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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