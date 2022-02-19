Дыхание весны: субботний выходной порадует приморцев оттепелью

В крае сегодня комфортная погода для прогулок. Фото: Милана СОКОЛ

После снегопада, который был в Приморье во время рабочих будней, в выходные в крае заметно потеплеет, однако в отдельных районах еще возможен небольшой снег. Погоду 19 февраля определяют фронтальные разделы. По прогнозам синоптиков, в крае будет переменная облачность, на дорогах сохранится снежный накат и гололедица, при этом столбики термометров покажут -10...+2°C, в зависимости от района.

Специалисты портала «Примпогода» отмечают, что во Владивостоке сегодня переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Местами дороги скользкие. В столице Приморья будет дуть ветер слабый до умеренного, во второй половине до сильного. Температура воздуха -3...-6°С.

В Уссурийске в субботу переменная облачность, без существенных осадков. Местами на дорогах гололедица, снежный накат. При северо-западном умеренном ветре температура воздуха составит -2...-4°C.

Комфортная погода для зимних прогулок 19 февраля в приморской Находке. Столбики термометров покажут около 0°C. Днем будет переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица и снежный накат. Ветер слабый до умеренного.

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