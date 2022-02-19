В Приморье многодетной матери грозит административный арест за езду без прав

Нарушительница ПДД поймалась во время рейда. Фото: Милана СОКОЛ

Во время рейда в Большом Камне сотрудники ДПС остановили авто, и, как оказалось не зря. За рулем находилась многодетная мать, лишенная водительского удостоверения. В салоне сидели двое детей – 6-летняя дочка и 15-летний сын, третий годовалый малыш ждал маму дома. Теперь женщине грозит серьезное разбирательство.

По сообщению пресс-службы УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, ранее 36-летнюю владелицу Nissan Bluebird лишили водительского удостоверения за нетрезвое вождение. Срок лишения еще не истек, однако автолюбительница села за руль без прав, еще и прихватив детей.

После проверки на нарушительницу составили административный материал за управление авто водителем, лишенным прав. Многодетной матери грозит штраф 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Плюс ко всему информацию об инциденте передадут в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их законных интересов городского округа Большой Камень. Так что женщине еще предстоит объясниться перед инспекторами ПДМ.

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