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Владивосток19 февраля 2022 8:53

В Приморье бывший зек избил и ограбил 86-летнюю пенсионерку

Бездомный мужчина должен был помочь одинокой бабушке по хозяйству
Ярослав ЮРИН
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Негодяй избил и ограбил беззащитную женщину.

Негодяй избил и ограбил беззащитную женщину.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Находке заключили под стражу 49-летнего ранее судимого мужчину, который напал на местную жительницу. В алкогольном опьянении он пришел в дом 86-летней женщины, избил ее, забрал деньги и скрылся. Как оказалось, пенсионерка недавно знакома с грабителем, ранее она просила его помочь с хлопотами по хозяйству.

Ограбление произошло в вечернее время. Женщина проживает одна в доме на улице Ручейная. Как поделилась пострадавшая, новый знакомый напал на нее, потребовал деньги и ценные вещи. Испуганная пенсионерка отдала все сбережения – 100 тысяч рублей. А напоследок грабитель прихватил бутылку спиртного из холодильника.

Задержать нападавшего удалось во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции. В полицейском участке мужчина без определенного места жительства рассказал, что был изрядно пьян.

По сообщению пресс-службы ОМВД России по Находкинскому городскому округу, по факту грабежа с причинением насилия возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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