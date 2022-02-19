В Приморье огонь охватил двухэтажный жилой дом

От огня дом отстаивали 32 специалиста. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по ПК.

Недобрым оказалось субботнее утро для жителей частного дома в переулке Прямой в Лесозаводске. В жилище случился серьезный пожар. Огонь стремительно распространился по кровле и второму этажу. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших.

Тревожный вызов с места происшествия поступил в пожарную охрану Лесозаводского городского округа в 09:50. Когда пожарные прибыли на место, пламенем были охвачены крыша и второй этаж. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пожару присвоен второй ранг сложности.

На место стянули девять пожарных машин. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по ПК.

Специалистам еще предстоит установить причину возгорания и степень материального ущерба. В тушении участвовали 32 человека из числа огнеборцев краевой противопожарной службы. На место стянули девять спецмашин.

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