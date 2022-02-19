Один на «Бентли», второй на «крузаке»: королей дорог наказали после жалоб приморцев в соцсетях

Найти нарушителя помогли горожане. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

Сразу несколько водителей во Владивостоке привлекли к административной ответственности после жалоб в соцсетях. На кадрах, сделанных очевидцами – парковка на тротуаре и выезд на встречную полосу, при чем грубо нарушили правила, пересекая двойную сплошную, сразу два местных автомобилиста.

О нарушениях сотрудники Госавтоинспекции приморской столицы узнали во время мониторинга соцсетей. Так, на встречную полосу выехали 23-летний водитель Bentley Bentayga, и 39-летний водитель Toyota Land Cruiser. Героев видеозаписи быстро нашли, на нарушителей составили административные протоколы. За подобные маневры на дороге каждому из них грозит штраф или даже лишение водительских прав.

Водитель джипа пересек двойную сплошную линию разметки. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

Что касается парковки на тротуаре, то тут отличилась 46-летняя владелица Nissan Kicks. Горожанка попросту оставила авто на тротуаре на Уборевича и ушла по своим делам. За столь необдуманный шаг теперь автолюбительнице придется заплатить штраф – 1000 рублей.

Владелица оставила машину на тротуаре. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

– Полиция благодарит авторов видеозаписей за активную гражданскую позицию и призывает участников дорожного движения соблюдать ПДД, – отметила пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку

Стоит отметить, что это далеко не первые нарушители, которых удалось найти благодаря активности местных жителей в соцсетях. Ранее «КП-Владивосток» рассказывала и о лихачах-автобусниках и о наглых автолюбителях, рассекающих по встречной полосе.

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