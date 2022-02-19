«Вечер, у них все нормально»: сцена на балконе в столице Приморья удивила очевидца

Внимание мужчины привлекли жители соседней двенадцатиэтажки. Фото: Милана СОКОЛ

Весьма за странным занятием застал очевидец жильцов из соседней многоэтажки во Владивостоке. Мужчина вышел покурить и обомлел. В доме напротив он заметил огонь на балконе, сначала думал пожар, но, присмотревшись, был крайне удивлен.

История развернулась на улице Хабаровской во Владивостоке. Автор видео забеспокоился, заметив языки пламени, но до вызова пожарных дело не дошло. Увидев спокойное поведение парочки, мужчина предположил, что жильцы попросту решили пожарить шашлыки. Однако выбрали для этого явно не лучшее место.

– Вот что это? Вообще не боятся что ли?, – комментирует за кадром бдительный житель района.

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