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Владивосток20 февраля 2022 0:26

Ветреный и немного снежный выходной, 20 февраля, ждет жителей Приморского края

Синоптики обращают внимание, что на дорогах края гололедица
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Анна СОБОЛЬ.

Фото: Анна СОБОЛЬ.

В воскресенье, 20 февраля, Приморский край окажется во власти тыловой части циклона. Синоптики прогнозируют небольшой снег и гололедицу на дорогах. Ветер возьмет направление с северо-запада, на побережье сильный. Температура воздуха -13...-3°C.

В дальневосточной столице существенных осадков сегодня ждать не стоит, но на дорогах гололед. Умеренный северо-западный ветер усилится во второй половине дня. Температура воздуха во Владивостоке от 7 до 9 градусов со знаком минус.

В соседнем Уссурийске облачно, временами небольшой снег и гололедица. Утром ветер слабый северо-западный. Температура воздуха -7…-9°C.

В Находке чуть теплее – от 4 до 6 градусов мороза, преимущественно без осадков, но на дорогах также гололед. Северо-западный ветер усилится во второй половине дня.

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