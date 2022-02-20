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Владивосток20 февраля 2022 0:52

Полиция Владивостока просит помощи в поимке преступника

О том, что случилось, в отделе органов правопорядка рассказала женщина
София МИХАЙЛОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Полиция Владивостока разыскивает подозреваемого в угоне транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В дежурную часть отдела полиции №1 – Ленинский район – поступило сообщение от местной жительницы. Звонившая рассказала, что кто-то украл ее автомобиль марки SsangYong Action, припаркованный на улице Фадеева.

Сотрудники полиции изучили записи с камер наблюдения, расположенных в округе, и установила, что к угону причастен мужчина. Личность подозреваемого пока неизвестна. По факту неправомерного завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Полиция предлагает всем, кто опознал гражданина, располагает информацией о его местонахождении, персональных данных, обратиться по телефонам: 8 984 199 31 83, 8 904 629 53 29.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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