Нечто в шубе напугало жительницу Приморья

Фото: Иван ПРОХОРОВ.
Чего только ни увидишь среди представителей флоры и фауны в Приморье. В этот раз внимание местной жительницы привлекла гусеница "в шубе" - так ее назвала сама девушка. Подробности в материале "Комсомольской правды - Владивосток".
Интересный видеоролик появился на одной из популярных страниц в "Инстаграм". На кадрах - нечто, похожее на кошачий хвост. К слову, большая часть комментаторов так и решили. Как оказалось, на видео гусеница. Автор ролика в шутку предположила, что насекомое в шубе - зима ведь, как никак.
Кстати, гусеницу заметила жительница села Маргаритово, что в Ольгинском районе Приморского края. Ролик за сутки собрал почти 2 500 лайков и несчетное количество юморных комментариев.
- Интересно, что за мех. Дорого покупала?
- Зимняя моль.
- Мне сначала показалось кошка. Всё ждала, когда мордочку покажет.
- Ну и правильно, что в шубе! Не в купальнике же ей ползать! Не май месяц.
- Комары в пуховиках никому ещё не встречались?
Комары в пуховиках никому ещё не встречались?
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