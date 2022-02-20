Нечто в шубе напугало жительницу Приморья

Фото: Иван ПРОХОРОВ.

Чего только ни увидишь среди представителей флоры и фауны в Приморье. В этот раз внимание местной жительницы привлекла гусеница "в шубе" - так ее назвала сама девушка. Подробности в материале "Комсомольской правды - Владивосток".

Интересный видеоролик появился на одной из популярных страниц в "Инстаграм". На кадрах - нечто, похожее на кошачий хвост. К слову, большая часть комментаторов так и решили. Как оказалось, на видео гусеница. Автор ролика в шутку предположила, что насекомое в шубе - зима ведь, как никак.

Кстати, гусеницу заметила жительница села Маргаритово, что в Ольгинском районе Приморского края. Ролик за сутки собрал почти 2 500 лайков и несчетное количество юморных комментариев.

- Интересно, что за мех. Дорого покупала?

- Зимняя моль.

- Мне сначала показалось кошка. Всё ждала, когда мордочку покажет.

- Ну и правильно, что в шубе! Не в купальнике же ей ползать! Не май месяц.

- Комары в пуховиках никому ещё не встречались?

Комары в пуховиках никому ещё не встречались?

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