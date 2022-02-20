В некоторых домах Владивостока отключат воду

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Уже на следующей неделе в дальневосточной столице пройдут отключения воды. Об этом сообщает "Примводоканал".

По данным ведомства, в понедельник, 21 февраля, без водоснабжения останутся дома по следующим адресам:

Пушкинская 26;

Светланская 105, 105а, 109.

Отключения начнутся в 09:00 часов утра, вода вернется в дома владивостокцев в 17:00. Причина отключений - производство плановых ремонтных работ.

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