На судоремонтном заводе в Приморье загорелся танкер, есть пострадавшие

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Пожарные МЧС России ликвидировали огонь на частном судне в Находке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 13:38. Звонивший рассказал о том, что на частном очистном судне, находящемся на причале судоремонтного завода в Находке, случился пожар. Через 10 минут на месте ЧП уже были спасатели.
Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.
– В считанные минуты огнеборцами 1 пожарно-спасательного отряда была осуществлена разведка и проведена пенная атака на очаг возгорания, что позволило предотвратить дальнейшее распространение огня. Тушение пожара осложнялось высокой температурой, – сообщил начальник 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Приморскому краю Роман Павлов.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Приморью, пострадали два человека - персонал судна, еще один успел эвакуироваться до приезда пожарных.
В итоге огон повредил 10 квадратных метров помещения грузового танка. Всего в тушении было задействовано 5 единиц пожарной техники и 14 человек личного состава.
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