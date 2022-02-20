На судоремонтном заводе в Приморье загорелся танкер, есть пострадавшие

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Пожарные МЧС России ликвидировали огонь на частном судне в Находке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 13:38. Звонивший рассказал о том, что на частном очистном судне, находящемся на причале судоремонтного завода в Находке, случился пожар. Через 10 минут на месте ЧП уже были спасатели.

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.

– В считанные минуты огнеборцами 1 пожарно-спасательного отряда была осуществлена разведка и проведена пенная атака на очаг возгорания, что позволило предотвратить дальнейшее распространение огня. Тушение пожара осложнялось высокой температурой, – сообщил начальник 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Приморскому краю Роман Павлов.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Приморью, пострадали два человека - персонал судна, еще один успел эвакуироваться до приезда пожарных.

В итоге огон повредил 10 квадратных метров помещения грузового танка. Всего в тушении было задействовано 5 единиц пожарной техники и 14 человек личного состава.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.