Крупный пожар во Владивостоке: на Тухачевского пылает жилой дом

Фото: Милана СОКОЛ.

Серьезный пожар прямо в эти минуты полыхает во Владивостоке. На месте происшествия находится корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток». Подробности в материале.

ЧП произошло в районе улицы Тухачевского. По предварительной информации, горит жилая постройка, состоящая из двух этажей. На месте уже работают пожарные, стянулись четыре расчета, ожидается увеличение числа пожарных.

Фото: Милана СОКОЛ.

Пламя молниеносно охватило все здание, а дым от пожара виден со многих точек города. Как удалось выяснить корреспонденту «КП-Владивосток», в соседних домах живут выходцы из стран Азии, не исключено, что и в этом здании тоже. Помимо пожара на улице были слышны и громкие хлопки. Не исключено, что взрываться могла техника.

Информация о пострадавших пока отсутствует. «Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.

ОБНОВЛЕНИЕ

В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщили, что ликвидировано открытое горение, проводится проливка и разбор конструкций, площадь пожара составляет около 120 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 15:51. На месте работает 6 единиц пожарной техники и 28 человек личного состава. Информация уточняется.

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