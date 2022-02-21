В Приморье еще 1552 человека заразились COVID-19

В Приморье привито больше миллиона людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 1 552 человека, темп заболеваемости не снижается. Всего за время пандемии зафиксировали 150 186 случаев заражения, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Выздоровели еще 1 694 человека, всего победили болезнь - 111 597 жителей. К сожалению, четверо приморцев за сутки скончались. Всего инфекция унесла жизни 1 790 жителей края.

Продолжается кампания массовой вакцинации. Привито как минимум первым компонентом уже 1 004 478 человек.

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