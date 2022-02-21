В Приморье произошла масштабная погоня со стрельбой из-за одного человека

Погоня развернулась на улицах Уссурийска. Фото: пресс-служба УМВД

Нетрезвый водитель в Уссурийске стал причиной стрельбы. Лихача, нарушающего ПДД, заметили на Горького, но водитель проигнорировал требование правоохранителей остановиться, сообщили в пресс-службе УМВД Приморья.

Экипажи тут же организовали преследование, однако мужчина собирался скрыться. Началась погоня, из-за которой герой истории не раз создавал опасные ситуации для других машин, хотя его предупреждали об ответственности с громкоговорителя. Пришлось применить табельное оружие: сотрудники несколько раз выстрелили по колесам. На Комарова гонщика, наконец, удалось задержать.

В наручниках оказался 46-летний житель - по его внешнему виду сотрудники сделали вывод, что тот пьян. Проходить тест водитель отказался. Погоня обошлась без пострадавших, но мужчине назначили 10 суток административного ареста.

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