Профессия – лоцман: Зачем Владимир Рогулин уже 26 лет помогает капитану в безопасной проводке судна

Владимир Рогулин, лоцман Портофлота. Фото: пресс-служба ВМТП

Морская стихия покоряется не каждому. Чтобы с ней справиться, нужна особая отвага. Она есть не только у моряков дальнего плавания, но и у лоцманов, которые встречают суда и осуществляют швартовые операции в акватории портов.

Владимир Рогулин 26 лет работает в лоцманской службе ЗАО «Портофлот» (входит в состав ВМТП и Транспортную группу FESCO). Кто такие лоцманы, какие качества для этого нужны – читайте в интервью.

– Владимир Федорович, расскажите, почему выбрали эту профессию?

– Я родился во Владивостоке и все детство провел у моря. Как и все мальчишки, видел суда, приходящие к нам в порт, и мечтал связать жизнь с этой сферой, поэтому выбора профессии передо мной даже не стояло.

– Кем вы работали?

– После окончания вуза устроился в FESCO, прошел путь от штурмана до капитана. Когда ходил в рейсы, часто видел проводки в Японии, Канаде. В 1995 году друг предложил мне пройти обучение в лоцманской службе. Я согласился и с тех пор тружусь в Портофлоте.

Профессия: Лоцман. Видеоверсия интервью в Instagram

– 26 лет – немалый срок. Расскажите, кто такой лоцман?

– Это тот человек, который помогает капитану в безопасной проводке судна на самых ответственных участках: входах в порт, в проливах и каналах.

– Неужели капитан судна не может сам осуществить швартовые операции?

– Он не всегда в полной мере обладает знаниями о ситуации в порту: метеорологической, гидрологической, о глубинах, фарватерах и причалах. Есть масса факторов, которые судоводителю не известны. Только лоцман может безопасно поставить судно к причалу, а в нашем деле это главное.

– Сколько лоцманов в «Портофлоте»?

– 18 человек. Многие из них – бывшие капитаны дальнего плавания с большим опытом. Они знают местную акваторию, ее глубины и фарватеры, понимают специфику проводок в сезон летних туманов, порывистых ветров и тайфунов.

Чтобы судно успешно пришвартовалось в порту, нужны знания не только капитана, но и помощь местной лоцманской службы. Фото: пресс-служба ВМТП

– За что вы любите свою работу?

– Она очень интересная, важная и престижная. Когда получаешь благодарность от капитана, это греет душу.

– А помните сложный случай швартовки?

– Во время тайфуна «Майсак» в прошлом году обстановка резко ухудшилась, задул ураганный ветер. Он прижимал судно более 200 метров длиной к 16-му причалу ВМТП. Сильная волна буквально прибивала контейнеровоз к стенке. Буксиры не могли подать концы, те отлетали от борта, словно мячики.

Здесь потребовалось огромное мастерство от капитанов буксиров. Владимир Мороз и Игорь Болотов вместе с лоцманом Александром Щербаковым удачно отвели судно на рейд.

В составе Портофлота три лоцманских катера. Фото: пресс-служба ВМТП

– Почему вы столько лет остаетесь в «Портофлоте»?

– Здесь нас ценят. Мы получаем достойную зарплату и обеспечены комфортными условиями труда. В ближайшем будущем у Владивостокского морского торгового порта и Транспортной группы FESCO большие планы по обновлению собственных мощностей. ВМТП стал базовым портом Севморпути, а это значит, что в 2025 году к нам будут заходить суда типа Post-Panamax более 300 метров длиной. Появятся новые буксиры, на сегодняшний день мы уже взяли двух стажеров-лоцманов.

– Звучит многообещающе! Как свободное время проводите, у вас есть хобби?

– Еще с юности я пишу стихи, даже издал книгу в 2019 году. Они посвящены морю, лоцманской работе, семье и друзьям. У меня прекрасная жена, с которой мы 52 года вместе, дочка и трое внуков.

Только лоцман может безопасно поставить судно к причалу. Фото: пресс-служба ВМТП

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.