Две полосы на выезде из Владивостока перекрыты уборочной техникой

Фото: принтскрин видео "КП-Владивосток"

Во Владивостоке в сторону Артема специальная уборочная техника чистит снег с полотна и лееров. Большегрузы встали вдоль трассы, обе полосы в этом участка перекрыты.

Свидетелем стал корреспондент "Комсомольской Правды - Владивосток". На кадрах видно, что два тяжеловесных автомобиля блокируют движение, сотрудники городских служб в это время чистят леера и дорогу на обочине.

Очевидцы сообщили, что на участке собирается пробка. Отрезок окрашен в красный цвет на онлайн-картах.

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