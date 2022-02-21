Судьба планшетов: более 100 работ представили журналисты Дальнего Востока на конкурс СМИ

Галина Михайлова. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Дальневосточные журналисты подали более 100 работ на конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Сотой работой стал материал главного редактора ИА «АСН24.РУ – Амурская служба новостей» Галины Михайловой «Опыт использования планшетов при переписи оценили положительно».

– Эта небольшая заметка о дальнейшей судьбе планшетов, использованных при переписи, родилась после большого репортажа о работе переписчика в приюте для бездомных. Я помню, как проходила перепись десять лет назад, как переписчик с большой сумкой и охапкой переписных листов ручкой заполнял все бумаги. Это было долго и утомительно. Сейчас другое дело. Меня восхитила та скорость, с которой переписчик заносил все данные о человеке в свой планшет. Это невероятно удобно, конечно, и, как я полагаю, снижает вероятность ошибок при переносе данных и слиянии баз, как это, возможно, бывало прежде. Я несколько лет участвую в конкурсе «Вместе в цифровое будущее», мне всегда интересно знакомиться с работами коллег из других регионов, – рассказала Галина.

Больше всего материалов от дальневосточников поступило из Хабаровского края, на втором месте – Амурская область, замыкает тройку лидеров Приморье.

Конкурс продолжается и к участию приглашаются региональные журналисты и блогеры, которые в своих публикациях и сюжетах рассказывают о новых технологиях и трендах, инновационных площадках в ИТ-сфере и телекоммуникациях.

На конкурс принимаются материалы и сюжеты, опубликованные с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года включительно, в номинациях:

Участники из всех категорий СМИ и социальных медиа также могут подать работы в две специальные номинации: «Умный город для жизни» от Schneider Electric и «Цифровой стиль жизни» от «Ростелекома».

Партнерами проекта стали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и группа «Интерфакс».

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Итоги регионального этапа будут подведены в мае, федерального – в июне 2022 года.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

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