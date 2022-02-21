Не метанолом единым: завод по производству борной кислоты планируют построить под Находкой в Приморье

Находкинский завод минеральных удобрений будет соседствовать в ТОР с производством борной кислоты

Завод по производству борной кислоты построят в Приморье неподалеку от Находки. Строительство запланировано в границах новой ТОР «Находка», которая создана в результате утвержденного правительством РФ расширения и переименования ТОР «Нефтехимический».

Как сообщили в пресс-службе кабмина, границы ТОР «Нефтехимический» расширены за счет включения дополнительных земельных участков. На одном из них будет построен завод по производству борной кислоты, что «позволит создать более 2 тысяч рабочих мест и привлечь в экономику региона не менее 324 миллионов рублей частных инвестиций». Инициатор и другие характеристики проекта не уточняются.

Кроме того, по решению правительства, территория опережающего развития теперь будет называться ТОР «Находка». Переименование связано с поступлением заявок на резидентство от потенциальных инвесторов, которые готовы реализовать в ТОР проекты, не связанные с нефтепереработкой и нефтехимией. В частности, девелопмента, туризма и возобновляемых источников энергии.

Вместе с тем, якорным резидентом находкинского ТОРа остается крупный газохимический проект - АО «Находкинский завод минеральных удобрений», который создается для промышленного производства метанола и азотных удобрений.