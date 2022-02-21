Дальний Восток
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток21 февраля 2022 3:37

Не метанолом единым: завод по производству борной кислоты планируют построить под Находкой в Приморье

Предприятие создадут в видоизмененной ТОР «Нефтехимический»
Владимир СЕМЕНОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Находкинский завод минеральных удобрений будет соседствовать в ТОР с производством борной кислоты

Находкинский завод минеральных удобрений будет соседствовать в ТОР с производством борной кислоты

Завод по производству борной кислоты построят в Приморье неподалеку от Находки. Строительство запланировано в границах новой ТОР «Находка», которая создана в результате утвержденного правительством РФ расширения и переименования ТОР «Нефтехимический».

Как сообщили в пресс-службе кабмина, границы ТОР «Нефтехимический» расширены за счет включения дополнительных земельных участков. На одном из них будет построен завод по производству борной кислоты, что «позволит создать более 2 тысяч рабочих мест и привлечь в экономику региона не менее 324 миллионов рублей частных инвестиций». Инициатор и другие характеристики проекта не уточняются.

Кроме того, по решению правительства, территория опережающего развития теперь будет называться ТОР «Находка». Переименование связано с поступлением заявок на резидентство от потенциальных инвесторов, которые готовы реализовать в ТОР проекты, не связанные с нефтепереработкой и нефтехимией. В частности, девелопмента, туризма и возобновляемых источников энергии.

Вместе с тем, якорным резидентом находкинского ТОРа остается крупный газохимический проект - АО «Находкинский завод минеральных удобрений», который создается для промышленного производства метанола и азотных удобрений.