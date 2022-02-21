Нововведение на дороге появилось в приморском городе после жалобы в соцсети

На перекрестке появился уточняющий знак. Фото: пресс-служба ОМВД Артема

В Артеме на перекрестке улиц Кирова - Дзержинского установили новый дорожный знак, уточняющий аспекты движения. За день до этого соцсети растиражировали обращение местного водителя, автор публикации спрашивал, можно ли ехать направо.

Видеозапись вызвала интерес у приморцев: ситуацию стали активно обсуждать. Часть утверждала, что полоса предназначена для автобусов, другие - что ехать можно. Уточняющий знак позволил открыть двустороннее движение (выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств), это разъяснили в пресс-службе ОМВД Артема.

- Ну наконец-то все встало на свои места! - написал местный житель.

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