Дальний Восток
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток21 февраля 2022 4:23

Нововведение на дороге появилось в приморском городе после жалобы в соцсети

"Ну наконец-то все встало на места", - реагируют жители
Ростислав САХАЛИНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На перекрестке появился уточняющий знак. Фото: пресс-служба ОМВД Артема

На перекрестке появился уточняющий знак. Фото: пресс-служба ОМВД Артема

В Артеме на перекрестке улиц Кирова - Дзержинского установили новый дорожный знак, уточняющий аспекты движения. За день до этого соцсети растиражировали обращение местного водителя, автор публикации спрашивал, можно ли ехать направо.

Видеозапись вызвала интерес у приморцев: ситуацию стали активно обсуждать. Часть утверждала, что полоса предназначена для автобусов, другие - что ехать можно. Уточняющий знак позволил открыть двустороннее движение (выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств), это разъяснили в пресс-службе ОМВД Артема.

- Ну наконец-то все встало на свои места! - написал местный житель.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.