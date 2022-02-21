До миллиона рублей могут получить приморцы на инициативные проекты по благоустройству

Жители смогут преобразить придомовую территорию Фото: Сергей БАЛАНОВ

Участников территориальных общественных самоуправлений (ТОС) и инициативные группы жителей Приморского края приглашают принять участие в конкурсе проектов по решению вопросов местного значения. Его победители получат гранты из средств краевого бюджета, сообщили в Центре управления регионом.

Проект должен быть направлен на благоустройство придомовой территории, на приобретение или установку детских и спортивных площадок, уличных тренажеров и спортивного инвентаря, хоккейных и спортивных коробок, горок, автомобильных парковок и остановок, столбов, фонарей для освещения улиц, колодцев, скважин, памятных знаков и мемориальных досок, сцены, пешеходных мостов и дорожек, малых архитектурных форм, громкоговорителей, средств видеонаблюдения и связи, ограждений, лотков для отвода сточных вод, благоустройство кладбищ, парковых зон и скверов.

Размер гранта зависит от численности населения в районе: миллион рублей гарантирован муниципалитетам, где живет больше 200 тысяч человек. Пятьсот тысяч тем муниципалитетам, где количество жителей ниже, чем эта цифра. Прием заявок стартует 3 марта.

В 2020 году победителями признаны 44 проекта, в 2019 – 21 проект. Среди них инициативы жителей городского округа Спасск-Дальний, Ольгинского муниципального района, Игнатьевского сельского поселения Пожарского муниципального района и другие.

Центр передаст администрациям муниципалитетов информацию, как составить и оформить заявку.

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