Дальний Восток
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток21 февраля 2022 6:05

Маски-шоу в поисках мигрантов прошло на рынке в Артеме с МВД и ОМОН

Приморцев взбудоражили кадры с места событий
Ростислав САХАЛИНОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: artem.news.plus

Фото: artem.news.plus

Бойцы ОМОН совместно с полицейскими провели полномасштабный рейд по рынку в Артеме на улице Кирова. По сообщениям очевидцев, останавливали пешеходов и автомобилистов - проверяли документы.

В УМВД "Комсомольской правде - Владивосток" подтвердили, что проходил плановый межведомственный рейд. По предварительной информации, искали нелегальных мигрантов. Въезд на рынок временно перекрывали. Кадры очевидцы публиковали в соцсетях, операция вызвала ажиотаж среди жителей.

- Что за суета?;

- Люблю Артем, всегда что-то происходит;

- Форма не одинаковая, интересные структуры, - писали жители.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.