Маски-шоу в поисках мигрантов прошло на рынке в Артеме с МВД и ОМОН

Фото: artem.news.plus
Бойцы ОМОН совместно с полицейскими провели полномасштабный рейд по рынку в Артеме на улице Кирова. По сообщениям очевидцев, останавливали пешеходов и автомобилистов - проверяли документы.
В УМВД "Комсомольской правде - Владивосток" подтвердили, что проходил плановый межведомственный рейд. По предварительной информации, искали нелегальных мигрантов. Въезд на рынок временно перекрывали. Кадры очевидцы публиковали в соцсетях, операция вызвала ажиотаж среди жителей.
- Что за суета?;
- Люблю Артем, всегда что-то происходит;
- Форма не одинаковая, интересные структуры, - писали жители.
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