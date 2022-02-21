Маски-шоу в поисках мигрантов прошло на рынке в Артеме с МВД и ОМОН

Фото: artem.news.plus

Бойцы ОМОН совместно с полицейскими провели полномасштабный рейд по рынку в Артеме на улице Кирова. По сообщениям очевидцев, останавливали пешеходов и автомобилистов - проверяли документы.

В УМВД "Комсомольской правде - Владивосток" подтвердили, что проходил плановый межведомственный рейд. По предварительной информации, искали нелегальных мигрантов. Въезд на рынок временно перекрывали. Кадры очевидцы публиковали в соцсетях, операция вызвала ажиотаж среди жителей.

- Что за суета?;

- Люблю Артем, всегда что-то происходит;

- Форма не одинаковая, интересные структуры, - писали жители.

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