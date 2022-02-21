В Приморье вынесли приговор браконьеру, который уничтожал краснокнижные растения на заповедной территории

Виновный украл 9 корней женьшеня. Фото: пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда»

В Приморье задержали с поличным ранее судимого браконьера. Житель Хасанского района собирал краснокнижное растение, женьшень, прямо в одном из старейших заповедников - «Кедровой пади». Приморец успел собрать девять «корней жизни», сообщили в пресс-службе нацпарка «Земля леопарда».

Браконьер не сопротивлялся при задержании. Правоохранители завели уголовное дело по статье 262 УК РФ (нарушение режима заповедников, национальных парков, повлекшее причинение значительного ущерба). Задержанный возместил весь причиненный ущерб и активно сотрудничал со следствием, поэтому Хасанский районный суд назначил ему щадящее наказание – 120 часов обязательных работ.

Приморцы с решением суда не согласны. Большая часть пользователей в соцсети, где также опубликовали новость, считают, что это слишком мягкое наказание.

СПРАВКА КП

У множества народов считается, что женьшень настоящий обладает чудодейственными лекарственными свойствами, а в Китае и Корее уверенны, что препараты из этого растения продлевают жизнь и молодость. В результате чудо-корень стал настолько популярен, что появилась угроза его полного исчезновения. Тогда в 1975 году его пришлось занести в Красную книгу России.

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