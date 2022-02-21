На капоте в позе эмбриона: приморцы обескуражены парнем, создавшим пробки во Владивостоке

Фото: принтскрин видео, instagram.com/_dps_vdk/

В дальневосточной столице героем соцсетей стал неадекватный мужчина. На проезжей части неизвестный кидался на капот автомобиля, грубил и пытался драться. С машины его стащили силой, однако, когда он уже сошел на обочину дороги, то принялся избивать двери авто.

Все произошло на Красного Знамени в районе Тополиной аллеи. Видеокадры быстро растиражировали в соцсетях. Приморцы бурно обсуждают запись: большая часть предполагает, что юноша был под воздействием психотропных веществ. В ходе конфликта неустановленному парню нанесли серьезную травму - пользователи сети переживают за его здоровье.

Редакция связалась в МВД города с просьбой уточнить обстоятельства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.