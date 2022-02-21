На капоте в позе эмбриона: приморцы обескуражены парнем, создавшим пробки во Владивостоке

Фото: принтскрин видео, instagram.com/_dps_vdk/
В дальневосточной столице героем соцсетей стал неадекватный мужчина. На проезжей части неизвестный кидался на капот автомобиля, грубил и пытался драться. С машины его стащили силой, однако, когда он уже сошел на обочину дороги, то принялся избивать двери авто.
Все произошло на Красного Знамени в районе Тополиной аллеи. Видеокадры быстро растиражировали в соцсетях. Приморцы бурно обсуждают запись: большая часть предполагает, что юноша был под воздействием психотропных веществ. В ходе конфликта неустановленному парню нанесли серьезную травму - пользователи сети переживают за его здоровье.
Редакция связалась в МВД города с просьбой уточнить обстоятельства.
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