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Владивосток21 февраля 2022 7:32

Хлопнул газовый баллон: во Владивостоке авторемонтный бокс уничтожен огнем

Пожар распространился на 100 квадратных метров
Руслан НОВИКОВ
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС Приморья

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Приморья

Во Владивостоке пожарные устранили открытое горение на Волжской. Сообщение о пожаре поступили в 16:26, специалисты прибыли уже через семь минут. Горел авторемонтный бокс, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморью.

Здание, когда прибыли пожарные, было объято пламенем. Произошел хлопок газового баллона. На 17:30 уже проводят проливку и разборку на месте, однако от огня пострадало 100 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Приморья

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Приморья

Точную причину установят дознаватели МЧС, когда пожар полностью потушат.

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