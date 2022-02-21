Приморцам рассказали, как правильно действовать в случае пропажи ребенка

В первую очередь, свяжитесь с волонтерами и полицией Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Никакой родитель не застрахован от подобной ситуации. Иногда подростки в знак протеста уходят из дома, а вот малыши могут элементарно заблудиться, попав в незнакомое место. Организация «ПримПоиск» дала рекомендации на случай, если вы поняли, что ребенок пропал.

Первым делом сообщите в полицию и запишите ваш регистрационный номер заявления, а также контакты сотрудника (для предоставления любой важной информации). Свяжитесь с волонтерами, номер которых вы можете взять на любой ориентировке в паблике организации. Спокойно вспомните, во что был одет ребенок, его особые приметы и так далее. Очень поможет поискам самая свежая фотография пропавшего.

Помните, что время работает против вас: как можно быстрее нужно оповестить максимальное количество людей. Обязательно позвоните учителям, воспитателям, близким и дальним родственникам, тренерам и другим своим знакомым. Вспомните, где вы гуляли с ребенком, возможно, он пошел в знакомое место, которое находится далеко от дома.

Обязательно расскажите полиции и волонтерам, если в семье был конфликт, это поможет поиску. Не переживайте, без вашего согласия информация не попадет к третьим лицам. Осмотрите все вещи ребенка, возможно в них вы обнаружите какую-то подсказку, где его искать.

Если вы сами решили выйти на поиски, обязательно оставьте кого-нибудь дома, ведь ребенок может вернуться самостоятельно. Редакция «Комсомольской правды - Владивосток» почти регулярно публикует сведения о пропавших детях и других жителях.

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