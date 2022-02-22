Крупную подставу с запчастями для авто провернул аферист в столице Приморья

Мошенник обманул продавца автозапчастей для авто в столице Приморья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предприниматель из столицы Приморья стал жертвой опытного мошенника, выдававшего себя за покупателя автомобильных запчастей. Заказав пробную партию, он умело обвел вокруг пальца доверчивого бизнесмена.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», пострадавший регулярно публиковал на различных сайтах объявления о продаже запчастей и оборудования для японских машин. Мужчина гарантировал качество и быструю отправку в любой регион.

Однажды на него вышел потенциальный покупатель, который представился владельцем сети авторемонтных мастерских из Амурской области. Незнакомец пообщался с продавцом и убедил его в том, что он хочет найти постоянного поставщика запчастей для своего бизнеса.

«Покупатель» вскоре оформил первую партию груза на сумму более ста тысяч рублей. Но у него было условие – оплатить комплектующие он сможет только после получения и проверки товара. Предприниматель из Владивостока настолько поверил звонившему, что решил не упускать клиента и согласился на сделку.

52-летний мужчина отправил груз по указанному заказчиком адресу и стал ждать его звонка. Когда получатель забрал товар, то набрал продавца и сообщил, что в течение двух дней проверит запчасти и вышлет необходимую сумму.

Однако даже спустя неделю никаких денежных переводов от него не последовало. Когда бизнесмен попытался связаться с покупателем, то его номер оказался недоступен. Мужчина понял, что стал жертвой мошенничества, поэтому обратился в полицию.

Он передал стражам порядка номер телефона афериста, а по факту случившего заведено уголовное дело. Личность подозреваемого устанавливается.

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