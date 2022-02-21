В приморских такси введут систему QR-кодов

Система QR-кода защитит приморцев от нелегальных таксистов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Во втором квартале 2022 года в Приморье заработает новая информационная система для выдачи QR-кодов для таксистов. С этого момента жители края с помощью любого современного смартфона смогут проверить разрешение водителя на перевозку пассажиров и багажа. Как отмечают в пресс-службе правительства Приморья, благодаря нововведениям поездки на такси для приморцев должны стать намного безопаснее.
Вся информация о водителе будет содержаться в QR-коде:
1 Полные данные владельца (ФИО, серия и номер паспорта и так далее);
2 Информация об автомобиле (марка, модель, номерной знак);
3 Информация об органе, который выдал лицензию;
4 Данные организации, в которой работает таксист;
5 Время действия разрешения;
6 Индивидуальный номер лицензии;
7 Дата и место выдачи.
Специалистом осталось закончить разработку информационной системы по автоматизации процесса выдачи разрешений штрих-кода.
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