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Владивосток21 февраля 2022 9:24

Владивостокцы застряли на острове из-за пурги

Рейсы из Южно-Сахалинска в города Дальнего Востока и центральной России задержаны из-за непогоды
Руслан НОВИКОВ
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Снежный циклон бушует на Сахалине. Фото: администрация Южно-Сахалинска

Снежный циклон бушует на Сахалине. Фото: администрация Южно-Сахалинска

С раннего утра в аэропорту Южно-Сахалинска задержаны 18 рейсов в разные города. Рейс по маршруту из сахалинской столицы во Владивосток задержан до 22:35 по местному времени (23:35 по Приморью), следует из онлайн-табло аэропорта острова.

Снегопад застал туристов врасплох.

Снегопад застал туристов врасплох.

Фото: КП – Владивосток

- Мы гуляли по ТРЦ все время, кушали, читаем, - рассказывают застрявшие на острове жители Владивостока.

Когда люди улетят домой или по делам, неизвестно.

Когда люди улетят домой или по делам, неизвестно.

Фото: КП – Владивосток

Многие жители не могут вернуться домой из-за непогоды, которая атаковала Сахалинскую область. Рейсы в аэропорты Курильских островов отменены, как и часть рейсов в Хабаровский край и северную часть Сахалина. Полета в Москву пассажирам придется ждать до завтра, в Хабаровск и Новосибирск улететь планируют только после 22 часов.

Снежный циклон оборвал сахалинцам электричество.

Снежный циклон оборвал сахалинцам электричество.

Фото: КП – Владивосток

Снежный циклон оборвал сахалинцам электричество. Например, света нет в 131 частном доме Южно-Сахалинска. Часть дорог закрыта до улучшения погодных условий, паромы временно не ходят. Подробнее - в материале "КП-Сахалин".

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