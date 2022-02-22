Во Владивостоке демонтировали запрещающий знак, чтобы дальше парковаться, блокируя тротуар

Фото: pdd_kontrol25

На Луговой, 85а, во Владивостоке неизвестные демонтировали знак "остановка запрещена". Машины водители продолжают оставлять вдоль подпорной стены и на газоне с другой стороны. Проход по новому тротуару перекрыт.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Как стало известно "КП-Владивосток", теперь люди паркуются на самом знаке. На одном из кадров видно, как на нем стоит школьный автобус.

Приморцы бурно обсуждают историю, однако большинство даже не удивлены:

- А чему удивляться?

- Парковщики в открытую говорят, кому платят, и им разрешено ставить машины под запрещающим знаком.

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