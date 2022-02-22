Обновленные данные по коронавирусу опубликовали власти Приморья

В крае все еще действуют антиковидные ограничения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморье все еще медленно растет ежедневная заболеваемость коронавирусом. За сутки заразились еще 1 560 человек, всего случаев заражения COVID-19 - уже 141 746, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Выздоровели 1 717 человек, за весь период пандемии побелили болезнь 113 314 жителей. Пятеро приморцев не смогли справиться с инфекцией, всего умерли 1 795 человек.

Привито больше миллиона человек (как минимум первым компонентом) - 1 005 424 жителей. Еще 1054 вакцинировались за минувшие сутки.

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