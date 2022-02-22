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Владивосток22 февраля 2022 1:57

Приморский сноубордист заблудился в лесу на Сахалине

Парень успел сообщить семье, где находится, и его геолокацию передали спасателям
Анастасия АЛЯМКИНА
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Спасатели на снегоходах отправились выручать приморца. Фото: пресс-служба «Российского союза спасателей».

Спасатели на снегоходах отправились выручать приморца. Фото: пресс-служба «Российского союза спасателей».

На Сахалине потерялся сноубордист из Находки. К счастью, спасатели нашли его, и сейчас жизни приморца ничего не угрожает. О случившемся рассказали в пресс-службе «Российского союза спасателей».

По информации ведомства, в субботу, 19 февраля, начальнику дежурной смены сообщили тревожную новость. В лесу Южно-Сахалинска заблудился молодой приморец.

Пять человек поисково-спасательного отряда на снегоходах отправились в район, где потерялся житель Находки. Весь путь специалисты общались с родственниками сноубордиста. Именно они прислали геолокацию, откуда в последний раз парень выходил на связь .

К счастью, спасателям удалось найти приморца. Сейчас он в безопасности, и его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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