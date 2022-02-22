Почти 17 тонн томатов, состаренных заразным вирусом, уничтожили в Приморье

Вирус старит помидоры за несколько недель Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье забраковали более 17 тонн свежих томатов из Китая. Владельцу пришлось уничтожить две партии плодов, зараженных вирусом коричневой морщинистости, сообщили Россельхознадзор Приморья и Сахалинской области.

Исследование помидоров проводила лаборатория Приморского филиала ФГБУ «Всероссийского центра карантина растений». Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", специалисты обнаружили вредоносное заболевание в отобранных томатах – тобамовирус ToBRFV. К слову, впервые заразу обнаружили в 2014 году в Израиле, где она широко распространилась. Сейчас вирус уже перебрался в Мексику, Италию, Китай и Турцию. Полноценного "лекарства" все еще нет.

Воздействия на здоровье человека у тобамовируса нет, он заражает только помидоры и перцы. Для томатов три вида вируса являются карантинными с июля 2021 года: коричневой морщинистости плодов томата, вирус мозаики пепино и вирус пятнистого увядания томата.

СПРАВКА "КП"

Болезнь способна полностью уничтожить урожай, а это означает, что распространение ToBRFV в хозяйствах России может полностью обесценить многомиллионные вложения государства в тепличное овощеводство.

Вирус распространяется с плодами, семенами и рассадой пасленовых, а также с инструментами, руками, одеждой и даже с пчелами. Характерные симптомы больных помидоров развиваются от 12 до 18 дней: на коже плодов появляются морщины, желтые или коричневые пятна; возможен некроз на цветоножке, чашечке цветка и черешке. Томат выглядит увядшим и непривлекательным для покупателя.

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