В Приморье перевернулся тягач с пиломатериалами, водитель, возможно, погиб

Фото: newsfokino
На "Тещином языке" в районе Шкотово в ДТП попал тягач. Большегруз перевозил пиломатериалы, обстоятельства аварии уточняются.
Об аварии сообщили очевидцы, видеозапись появилась в соцсети. Голос за кадром утверждает, что водитель скончался. Деревянные брусья, которые вез транспорт, разбросаны - сам автомобиль перевернулся.
- Только что на "Тещином"... На цепях откуда-то выходил что ли? - спрашивает автор видеоролика.
Редакция выясняет обстоятельства произошедшего.
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