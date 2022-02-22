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Владивосток22 февраля 2022 4:15

В Приморье перевернулся тягач с пиломатериалами, водитель, возможно, погиб

Обстоятельства уточняются
Руслан НОВИКОВ
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Фото: newsfokino

Фото: newsfokino

На "Тещином языке" в районе Шкотово в ДТП попал тягач. Большегруз перевозил пиломатериалы, обстоятельства аварии уточняются.

Об аварии сообщили очевидцы, видеозапись появилась в соцсети. Голос за кадром утверждает, что водитель скончался. Деревянные брусья, которые вез транспорт, разбросаны - сам автомобиль перевернулся.

- Только что на "Тещином"... На цепях откуда-то выходил что ли? - спрашивает автор видеоролика.

Редакция выясняет обстоятельства произошедшего.

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