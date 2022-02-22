Ирина Ольховская: рост грузооборота «Восточного Порта» напрямую зависит от увеличения пропускной способности РЖД на Восточном полигоне

Специализированный угольный терминал. Фото: АО «Восточный Порт»

Загрузка мощностей специализированного угольного терминала АО «Восточный Порт» в настоящее время составляет менее 50 процентов при фактической перерабатывающей способности в 55 миллионов тонн в год. При этом максимальный объем отгрузки по железной дороге составил 26,3 миллиона тонн, а потери от недогрузки имеющихся перевалочных мощностей за три последних года составили 86,5 миллиона тонн. Такие данные в ходе 3-й международной конференции «Argus Уголь России 2022. СНГ и глобальные рынки» которая прошла в Москве 18 февраля, озвучила директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская.

В ходе своего выступления по теме «Баланс портовых и железнодорожных мощностей в Российской Федерации» Ирина Владимировна отметила, что сегодня причиной нестабильности в логистике экспортно-импортных перевозок является профицит портовых мощностей, в частности на тихоокеанском побережье России, и дефицит провозной способности железной дороги на Восточном полигоне. В данном направлении сдерживающими факторами является несвоевременная реализация программ развития железнодорожной инфраструктуры для освоения как существующей, так и перспективной грузовой базы.

– Дальнейшее развитие портовых мощностей, их загрузка и развитие угольных компаний будет зависеть от сроков и темпов реализации инвестиционных программ ОАО «РЖД», – подчеркнула Ирина Ольховская. – На Дальнем Востоке, представленном Ванинско-Совгаванским транспортным узлом и портами Приморского края, мы действительно видим рост отгрузки угля, потому что реализуется программа модернизации БАМа и Транссиба. Практически реализован первый этап и на подходе второй, но, тем не менее, уже сегодня очевидно, что этого по-прежнему недостаточно. Сильный рост показывают так называемые «новые» специализированные терминалы, например, АО «ВаниноТрансУголь», однако «исторические» терминалы – АО «Дальтрансуголь» и АО «Восточный Порт» – не могут прийти к своим показателям, которые были указаны до пандемии. Мощность АО «Восточного Порта» сегодня составляет 55 миллионов тонн, но пока больше 25 миллионов тонн грузов инфраструктура железных дорог не позволяет довезти до специализированного терминала предприятия.

По словам Ирины Ольховской, сейчас своего рода блокирующим участком на пути к портам Приморского края является дистанция «Хабаровск – Уссурийск – Смоляниново – Находка».

– Наши потери достаточно серьезны, они оцениваются порядка 20 миллионов тонн. Мы надеемся, что в первом – максимум во втором квартале этого года –завершится реализация первого этапа модернизации Восточного полигона на данном участке, и мы сможем приступить к нашим предложениям по сокращению интервала между поездами, к реализации «виртуальной сцепки». Сейчас в этом отношении у нас полное взаимопонимание с «Российскими железными дорогами», но пока не хватает мощностей электрогенерации, чтобы все это реализовать, – отметила директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК».

В целом, согласно прогнозам специалистов, в ближайшей перспективе на 2025-2030 годы мировой рынок угля будет достаточно стабилен, и даже будет наблюдаться небольшой рост, который позитивно скажется на развитии российской угольной отрасли.

– Безусловно, это станет возможным при выполнении всех программ «Российских железных дорог» по росту пропускной и провозной способности, как на Дальний Восток, так и на подходах к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного побережья России, – резюмировала Ирина Ольховская.

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