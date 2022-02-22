Агрессивная соседка ударила ногой в живот беременную жительницу Находки

В Приморье беременную женщину оскорбили и ударили по животу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шокирующее своей жестокостью нападение произошло в одной из многоэтажек в Находке. Беременная жительница дома стала жертвой неадекватных соседей, постоянно устраивающих различные ссоры.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что поводом для обращения в полицию 25-летней пострадавшей стали постоянные угрозы со стороны соседа. Агрессором оказался мужчина, проживающий с ней на одном этаже.

Как рассказала сама горожанка, мужчина регулярно устраивает скандалы и ссоры под любым предлогом. То ему не нравится шум из ее квартиры, то он просто не в духе и может начать конфликт на пустом месте.

Во время очередного скандала в подъезде 39-летний мужчина перешел все рамки и стал кричать на соседку матом, снова угрожая ей. На разборки из квартиры вышла и его супруга. Не долго думая, она неожиданно ударила ногой в область живота соседку и вместе с мужем вернулась домой.

От произошедшего пострадавшая испытала настоящий шок, так как она находится на 22-й неделе беременности. К счастью, нанесенный удар не вызвал осложнений для ее здоровья женщины и ее малыша. Горожанка испугалась за свою безопасность, поэтому решила привлечь неадекватных соседей к ответу.

Она обратилась в полицию и рассказала о случившемся, стражи порядка начали проверку по факту ее обращения. Агрессивной семейной паре грозит административный протокол и крупный штраф. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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