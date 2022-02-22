Энергетики ДРСК продолжают работу по нормализации уровня напряжения в сети с помощью интеллектуальных приборов учета

Фото: АО «ДРСК» Приморский филиал

Приморские электрические сети (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания») продолжают установку многофункциональных приборов учета на территории Приморья, одной из функций которых является ограничение подачи электроэнергии потребителям, превышающим заявленную в договоре мощность.

Мероприятия по установке интеллектуальных приборов учета с функцией ограничения электроснабжения являются необходимой мерой, которая обсуждалась на совещании с главами муниципалитетов и краевым правительством. Это обусловлено тем, что потребление электроэнергии свыше заявленной в договоре мощности приводит к недопустимому снижению уровня напряжения, повышает риск возникновения технологических нарушений в работе электросетей. Что впоследствии сказывается на качестве и надежности электроснабжения добросовестных потребителей.

Многофункциональные приборы учета программируются в соответствии с договорными условиями потребления. Если в ходе замеров установлено фактическое превышение уровня используемой мощности над договорной, максимально разрешенной, то потребителю направляют письменное уведомление с предупреждением об установлении лимита потребляемой мощности и предлагают подать заявку на увеличение мощности через сайт АО «ДРСК». К примеру, если по договору максимальная разрешенная мощность домовладения составляет 3 кВт, а реальное потребление превышает заявленное значение, то сначала будет установлен лимит к использованию потребляемой мощности в размере 15 кВт, потом 7 кВт, после 3 кВт. То есть процедура осуществляется последующим поэтапным снижением до уровня, установленного договором энергоснабжения.

Новые приборы учета способны контролировать потребляемую мощность согласно техническим условиям подключения к сетям АО «ДРСК». Если потребление заявленной в договоре мощности превышено, то срабатывает защита, и прибор учета ограничивает нагрузку недобросовестных потребителей на 30 минут, после чего автоматически возобновляет подачу электроэнергии.

Энергетики устанавливают интеллектуальные счетчики в Партизанском, Надеждинском, Лазовском, Хасанском и Шкотовском районах Приморья, а также в Находкинском и Артемовском городских округах. В структурном подразделении Приморские центральные электрические сети в тех населенных пунктах, где уже установлены новые приборы учета, значительно снизились потери электроэнергии в сетях, потребители стали обращать внимание на договорную мощность. Как результат, произошла стабилизация уровня напряжения.

Эти меры ДРСК проводит параллельно с техническими мероприятиями по повышению надежности: в селе Прохладное завершены работы по реконструкции воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, установлены четыре новые трансформаторные подстанции. Завершаются работы по фидеру №20, ЛЭП 6 кВ, ПС 35 кВ «Надеждинская», проведены работы в селе Ключевое и основной части поселке Соловей-Ключ, введена новая линия (ф-17), которая позволила перевести часть нагрузки с фидера №6, выполнена реконструкция подстанции 35 кВ «Соловей-Ключ» с заменой двух трансформаторов установленной мощностью 6,3 МВА на трансформаторы установленной мощностью 10 МВА.

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